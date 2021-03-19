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شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يظهر بـ"نيولوك" جديد بعد انضمامه لقائمة الفراعنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي بنيولوك جديد بعد انضمامه إلى قائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهة كينيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، ونشر أفشة صوراً عبر حشابه الشخصي على انستجرام في مظهر جديد لنجم القلعة الحمراء.
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ورشح الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، عبر موقع تويتر، الثنائي محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، وحمدي الهوني لاعب الترجي التونسي، بالإضافة إلى لاعبين آخرين من سيمبا وصن داونز، للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.
وكان قفشة سجل هدفاً في ثلاثية الأهلي بشباك فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي أقيمت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، وانتهت بفوز الأهلي 3/0، فيما سجل حمدي الهوني هدف فوز الترجي على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة وانتهى بفوز الفريق التونسي 1/0.
وكشف "قفشة" سر تسميته بهذا اللقب، فى تصريحات تليفزيوينة سابقة، قائلاً "والدتى فى البلد كانت بتبيع فراخ، ولما كنت صغير كنت بشتغل معاها وأساعدها.. كنت بقفش الفراخ وبدبحها.. ودى حاجة تشرفنى.. لأنى كنت بساعد والدتى وأنا بتشرف بكده".
وأضاف قفشة "هناك سبب آخر لهذا الاسم وهو أننى كنت دايماً "قافش" فى الكورة وأنا صغير.. كنت بنام بالكورة عشان كدة ابن عمى أحمد جمال سمّانى "قفشة" برضه.
ويعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.