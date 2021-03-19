شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يظهر بـ"نيولوك" جديد بعد انضمامه لقائمة الفراعنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي بنيولوك جديد بعد انضمامه إلى قائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهة كينيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، ونشر أفشة صوراً عبر حشابه الشخصي على انستجرام في مظهر جديد لنجم القلعة الحمراء.



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ورشح الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، عبر موقع تويتر، الثنائي محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، وحمدي الهوني لاعب الترجي التونسي، بالإضافة إلى لاعبين آخرين من سيمبا وصن داونز، للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وكان قفشة سجل هدفاً في ثلاثية الأهلي بشباك فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي أقيمت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، وانتهت بفوز الأهلي 3/0، فيما سجل حمدي الهوني هدف فوز الترجي على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة وانتهى بفوز الفريق التونسي 1/0.