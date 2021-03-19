شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمرحلة ما بعد الأجندة الدولية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة وتحديداً أوائل أبريل المقبل بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ اليومين المقبلين، ويعكف الجهاز الفني للأهلي حالياً على وضع خطة الاستعداد للارتباطات المقبلة، وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:

س: كيف يسير برنامج الأهلي حالياً؟

ج: الفريق حصل على راحة خمسة أيام منذ العودة للقاهرة صباح أمس الأول، الأربعاء، من الكونغو عقب الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

س:متى يعود الأهلي للتدريبات بعد الإجازة؟

ج: سيعود الأهلي للتدريبات يوم 23 مارس الجاري حسب تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وستكون أول مباراة للاهلي بعد الأجندة الدولية هي مباراة المريخ يوم 2 أبريل المقبل بالسودان في دوري الأبطال.

س:هل يفكر الأهلي في خوض وديات قبل عودة المباريات المحلية والأفريقية؟

ج: بالتأكيد لا..سيكون من الصعب إقامة مباريات ودية خلال توقف الدوري لأن الفريق سيكون بجون عدد كبير من لاعبيه لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي.

س: كم لاعباً من الأهلي في المنتخبات الوطنية الفترة الحالية؟

ج: منتخب مصر الأول الذي يستعد لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا يومي 25 و29 مارس الجاري يضم ثمانية لاعبين من الأهلي ، هم: محمد الشناوي ، محمد هاني ، أيمن أشرف ، عمرو السولية ، حمدي فتحي ، محمد مجدي أفشة ،محمد شريف ، وياسر إبراهيم.

كما يضم المنتخب الأولمبي، 5 لاعبين من الأهلي هم : مصطفى شوبير – أحمد رمضان بيكهام – أكرم توفيق – صلاح محسن وطاهر محمد طاهر،.

وضم شوقي غريب كذلك من مُعاري الأهلي، كلاً من : محمود الجزار ومحمد عبد المنعم و العربي بدر وعمار حمدي وأحمد عبد القادر.

ويتواجد ثنائي أجنبي من الأهلي مع منتخباتهم الوطنية خلال الأجندة الدولية ، وهم ديانج مع منتخب مالي وبواليا مع منتخب الكونغو.