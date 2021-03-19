شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعب ومدرب المصارعة فى المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت مسحة كورونا التى خضع لها الثنائى عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة، ومحمد إبراهيم زقلط مدرب المنتخب عن سلبية العينة، وتأكد شفائهم من الفيروس، الذى أصيبا به خلال الأسبوع الماضى.

ومن المقرر أن يعود الثنائى إلى القاهرة الثلاثاء المقبل على الأكثر، ما لم تتم عودتهم قبل ذلك، بعد التأكد من سلامتهم وإمكانية العودة إلى أرض الوطن

وأجرى لاعبى منتخب المصارعة و باقى أفراد البعثة مسحة فور انتهاء المعسكر الخارجى، الذى أقيم فى المجر، و جاءت النتيجة بتأكد إصابة عبد اللطيف منيع ، و حسام مصطفى ومحمد زقلط مدربا المنتخب، وخضعوا للعزل فى الفندق بالمجر وتدهورت حالة حسام مصطفى فتم نقله إلى أحد المستشفيات .

بعد الخضوع إلى بروتوكول علاجى، جاءت نتيجة مسحة منيع وزقلط سلبية ويعودا للقاهرة خلال الأسبوع المقبل .

فى المقابل كشفت المسحة التى خضع لها محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب، و جمال عبد الحميد لاعب المنتخب، وأشرف حافظ مدربا عن إيجابية المسحة، وتم عزلهم فى فندق صالة اتحاد الشرطة حيث كانوا يتدربون هناك .