شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يختار تصدى إكرامى مع بيراميدز ضمن الأبرز فى الجولة الثانية بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الحساب الرسمى لدوري أبطال افريقيا والكونفدرالية عبر تويتر أبرز ثلاثة صدات حراس مرمى فرق بطولة الكونفدرالية،وجاء على رأسها تصدى شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز لهجمة خطيرة، في المباراة التي جمعت ممثل الكرة المصرية بنظيره نامونجو التنزاني في المواجهة التي انتهت بهدفين نظيفين، وخرج شريف إكرامي خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات متتالية مع بيراميدز هذا الموسم في الكونفدرالية.

وتعد المرة الأولى التي يخرج فيها شريف إكرامى بـ4 شباك نظيفة أو أكثر في البطولات الأفريقية منذ يونيو 2017 مع الأهلي عندما حافظ على شباكه 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أفريقيا.

وحقق بيراميدز الفوز على نامونجو التنزانى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد "بنجامين مكابا"، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل هدفى فوز بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 71، وفى الدقيقة 85 سجل عمر جابر الهدف الثانى.

بهذا الفوز يعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا الزامبى ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.