شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يحدد 10 أبريل موعداً لمواجهة الزمالك وتونجيث السنغالى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بموعد مباراة الفريق أمام تونجيت السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وحدد “كاف” يوم 10 أبريل المقبل موعدا لمواجهة الزمالك وتونجيت على ستاد القاهرة الدولي.

والجدير بالذكر أن “كاف” حدد يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمواجهة الفريق مع مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي، لخوض مباراة مولودية الجزائر، في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الأبيض لضرورة تحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

وتحدث كارتيرون المدير الفنى للفارس الابيض مع لاعبي الزمالك خلال جلسات منفردة عقدها مع كل لاعب على حده في الأيام الماضية، وتحديدا بعد السقوط المفاجئ أمام الترجي بالجولة الرابعة في القاهرة والخسارة بهدف وحيد، حيث شدد كارتيرون أن الزمالك قادر على تخطي هذه المحنة الكروية، والتأهل للدور المقبل، والمنافسة على حصد اللقب كما سبق وحدث في بطولات سابقة.

وشدد كارتيرون خلال حديثه مع لاعبي الزمالك، أن الخسارة في كرة القدم واردة وأى فريق في العالم معرض للهزيمة لكن ما يرفضه هو الاستسلام للسقوط مشددا على ضرورة إعادة ترتيب الأوراق سريعا والتركيز في المرحلة المقبلة لأن الحزن على الماضي لن يحسن الأوضاع.