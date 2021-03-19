شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل أيمن فايز إلى الدور الرئيسى بكأس العالم لسيف المبارزة فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل أيمن علاء فايز لاعب المنتخب الوطنى للسلاح إلى الدور الرئيسى ببطولة كأس العالم لسيف المبارزة والمقامة فى روسيا، بالفوز فى جميع مبارياته فى دور المجموعات .

فيما تأهل: أحمد الصغير وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين إلى التصفيات، بينما ودع محمود السيد المنافسات مبكرا .

وأعلن مسئولو اتحاد السلاح مسبقا عن أسماء اللاعبين المشاركين فى بطولة الجائزة الكبرى للشيش بقطر المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 وحتى 29 مارس الجارى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: علاء أبو القاسم و محمد ماهر حمزة و محمد حسام و يوسف سناء و يارا الشرقاوى و نورا منير و نهى هانى و مريم أحمد ، تحت قيادة المدير الفنى ماهر حمزة و المدرب طارق مجدى.

ويستعد الاتحاد المصرى للسلاح لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب المحدد لها الفترة من 3 و إلى 11 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

وكشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن بدأ تطبيق نظام الفقاعة الطبية على المشاركين فى بطولة العالم للناشئين بداية من يوم 31 مارس الجارى ، مؤكدا على إنه تم إبلاغ الدول المشاركة على الوصول بحد أقصى يوم 1 أبريل، حيث إن البطولة تقام خلال الفترة من 3 حتى 11 من الشهر المقبل.

كما أكد الحسينى دخول أسر لاعبى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب التى ستسضيفها مصر أبريل المقبل فى الفقاعة الطبية على نفقتهم الخاصة نظرا لحضورهم للمنافسات، وذلك كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا.

وقال الحسينى إن اللاعبين المشاركين فى البطولة من الوفود المشاركة من المصطحبين أسرهم سيطبق عليهم أيضا نظام الفقاعة الطبية.