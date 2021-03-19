شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي نور الدين الجعفري حكما لمباراة المولودية والزمالك بأبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي "كاف"، بأسماء طاقم حكام مباراة الفريق المقبلة أمام المولودية الجزائري في دوري أبطال إفريقيا .

ويقود المباراة طاقم تحكيم مغربي بقيادة نور الدين الجعفري، ويعاونه يحيى التوالي وحمزة النصيري، والحكم الرابع عادل زوراق، والإيفواري ريني ولياميز مراقبا للمباراة.

وحدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

ويحتاج الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

وعانى الزمالك في الفترة الماضية من سلبية واضحة في الأداء الهجومي، وبالتحديد منذ رحيل مصطفى محمد عن القلعة البيضاء للاحتراف في الدوري التركي، ويكفي العلم بأن الفريق الأبيض خلال مشاركته في 4 مباريات كاملة بدور المجموعات لم يسجل إلا هدفاً واحداً كان في شباك الترجي التونسي برادس في المباراة التي انتهت بخسارة الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويمكن معالجة هذا الأمر عن طريق منح أسامة فيصل مهاجم الزمالك الصاعد فرصة حقيقية لاكتساب الخبرات وإعداد مروان حمدي والجزيري على النحو الذي يناسب هجوم الزمالك.