شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي نور الدين الجعفري حكما لمباراة المولودية والزمالك بأبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي "كاف"، بأسماء طاقم حكام مباراة الفريق المقبلة أمام المولودية الجزائري في دوري أبطال إفريقيا .
ويقود المباراة طاقم تحكيم مغربي بقيادة نور الدين الجعفري، ويعاونه يحيى التوالي وحمزة النصيري، والحكم الرابع عادل زوراق، والإيفواري ريني ولياميز مراقبا للمباراة.
وحدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.
ويحتاج الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.