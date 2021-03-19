شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسات كارتيرون مع لاعبي الزمالك قبل لقاء مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عدة جلسات مع اللاعبين، في الوقت الحالي، استعدادا لمباراة مولودية الجزائر، المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى كارتيرون لتجهيز لاعبي الزمالك نفسيا ومعنويا، قبل مباراة مولودية الجزائر، خاصة بعد سوء النتائج في دور المجموعات وتأزم موقف الفريق، واحتلاله المركز الثالث بعد مرور 4 جولات بتحقيق تعادليين وخسارة مباراتين ليحصد الأبيض نقطتين فقط، بينما يحتل الترجي صدارة المجموعة بـ 10 نقاط يليه مولودية الجزائر بالمركز الثاني بـ 8 نقاط، ثم الزمالك بنقطتين وأخيرا تونجيث السنغالي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي، لخوض مباراة مولودية الجزائر، في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الأبيض لضرورة تحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

وتحدث كارتيرون مع لاعبي الزمالك خلال جلسات منفردة عقدها مع كل لاعب على حده في الأيام الماضية، وتحديدا بعد السقوط المفاجئ أمام الترجي بالجولة الرابعة في القاهرة والخسارة بهدف وحيد، حيث شدد كارتيرون أن الزمالك قادر على تخطي هذه المحنة الكروية، والتأهل للدور المقبل، والمنافسة على حصد اللقب كما سبق وحدث في بطولات سابقة.

وشدد كارتيرون خلال حديثه مع لاعبي الزمالك، أن الخسارة في كرة القدم واردة وأى فريق في العالم معرض للهزيمة لكن ما يرفضه هو الاستسلام للسقوط مشددا على ضرورة إعادة ترتيب الأوراق سريعا والتركيز في المرحلة المقبلة لأن الحزن على الماضي لن يحسن الأوضاع.