شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى المخالصة المادية مع دراجان يوفيتش قبل مغادرة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة كافة الرتوش المادية مع البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى السابق لفريق الكرة، عقب اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه، وعقدت اللجنة جلسة مع المدرب البوسنى بحضور وكيله محمد عبد الجابر، تم الاتفاق خلالها على كافة المستحقات المادية ليوفيتش ليحصل عليها المدرب قبل مغادرة القاهرة.

وأصرت اللجنة الفنية للدراويش على هذه التسوية حتى لا تفاجأ بأى شكوى من المدرب البوسنى تقحم الدراويش فى نزاعات لاطائل لها، لاسيما بعد سلسلة القضايا التى رفعها المدربين الأجانب ضد القلعة الصفراء وتسببت فى تغريم النادى ملايين دون داع.

وجاء تعادل فريقى طلائع الجيش والإسماعيلي بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ليزيد من أوجاع الدراويش الذى بات لا يعرف الفوز فى الإيجيبشن ليج طيلة 10 مباريات كاملة، وافتتح التونسي فخر الدين بن يوسف التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عمرو جمال النتيجة في الدقيقة 21، ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر بينما الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 10 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلهم ، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.

حقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".