شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلي يعود من بلجيكا منتصف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي للقاهرة منتصف الأسبوع الجاري، لقيادة تدريبات حراس مرمى المارد الأحمر مع استئناف تدريبات الفريق يوم 23 مارس الجاري.

واستغل يانكون الإجازة التي حصل عليها الأهلي لمدة خمسة أيام وقرر السفر إلى بلاده لقضاء عدة أيام هناك قبل العودة لقيادة تدريبات الأهلي.

وعادت بعثة الأهلي صباح أول أمس، الأربعاء، من الكونغو بعد الفوز على فيتا كلوب ثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واستغل الأجانب في فريق الأهلي بالسفر إلى بلادهم، حيث سافر جونيور أجاي إلى نيجيريا كما سافر بيتسو موسيماني المدير الفني ومعاونيه من جنوب أفريقيا إلى مسقط رأسهم.

كما توجه الدولي التونسي الدولي على معلول إلى بلاده وسافر بدر بانون للمغرب ،فيما إنضم بواليا لمنتخب الكونغو وديانج لمنتخب مالي.