شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فرح عماد لاعبة الطائرة: بحب هنا الزاهد ونفسى أكون مهندسة كمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى فرح عماد لاعبة كرة الطائرة فى نادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئات وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



فرح عماد

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

القراءة والغناء ، فى أى وقت فراغ بحب أغنى و أقرأ الكتب



فرح مع الاصدقاء

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

المكرونة بالبشاميل، بيكون طعمها مختلف ولذيذ



اللاعبة فى حمام السباحة

من نجمك المفضل ؟

أحمد حلمى كل أعماله الفنية حلوة

من مطربك المفضل ؟

تامر حسنى كل الالبومات بحب اسمعها



اللاعبة وصديقتها

لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

أنى أكون مهندسة كمبيوتر



فرح عماد خارج الصالات

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

هنا الزاهد جميلة بحب شخصيتها

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال طبعا أسهل لكن ، بحب الملابس الفورمال فى المناسبات