شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب دراجان يوفيتش مع الإسماعيلى فى 48 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على رحلة البوسنى دراجان يوفيتش مع النادى الإسماعيلى بعد اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه بعد 48 يوماً فقط على عرش القيادة الفنية للفريق الاصفر لعب خلالها 7 مباريات بالدوري ومباراة بكأس مصر.

وحقق المدرب البوسنى انتصاراً وحيداً مع الدراويش وكان بكأس مصر على حساب لافيينا اف سى فيما انتهت مبارياته فى الدوري بالتعادل فى ثلاثة لقاءات والخسارة فى أربعة أخرى وإجمالا سجل الدراويش تحت قيادة 5 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف وخرج بكلين شيت فى مباراة واحدة.

وأعلن على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى أن البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار ضمن صفوف الدراويش.

وتابع في تصريحاته للموقع الرسمي :”المدرب البوسني قد فضل عدم استكمال مهمته في ظل سوء التوفيق الملاحق للفريق رغم تقديم عروض جيدة بشهادة الجميع”.

وأنهى فاكهة الكرة المصرية: أن المدير الفني قدم الشكر لمجلس إدارة النادى واللجنة الفنية على التعاون معه و تذليل أى عقبات واجهته فى المرحلة السابقة متمنيآ للنادى الاسماعيلي فيما هو قادم.

وجاء تعادل فريقى طلائع الجيش والإسماعيلي بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ليزيد من أوجاع الدراويش الذى بات لا يعرف الفوز فى الإيجيبشن ليج طيلة 10 مباريات كاملة، وافتتح التونسي فخر الدين بن يوسف التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عمرو جمال النتيجة في الدقيقة 21، ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر بينما الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 10 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلهم ، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.

حقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".

وجاءت نتائج الدراويش كالتالى..

الإسماعيلى 0 /0 المصرى

الإسماعيلى 3 /3 الإنتاج الحربى

الجونة 2 /1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 /0 البنك الأهلى

نادى أسوان 0 /2 الإسماعيلى

مصر المقاصة 3 /1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 / 1 المقاولون العرب

غزل المحلة 2 / 2 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1 / 1 بيراميدز

سموحة 2 / 0 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 / 1 الاتحاد السكندرى

الزمالك 2 / 1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1 / 1 إنبى

وادى دجلة 0 /0 الإسماعيلى

الإسماعيلى 2/0 الأهلى

الاسماعيلى 1/1 طلائع الجيش