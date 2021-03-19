المغربي الجعفري حكما لمباراة مولودية الجزائر والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بأسماء طاقم حكام مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويقود المباراة طاقم تحكيم مغربي بقيادة نور الدين الجعفري، ويعاونه يحيى التوالي وحمزة النصيري، والحكم الرابع عادل زوراق، والإيفواري ريني ولياميز مراقبا للمباراة.

وحدد "كاف" يوم 3 إبريل المقبل موعدا لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر، والتي تقام على ملعب "5 يوليو" بالجزائر.

ويسعى الزمالك للفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لربع نهائي البطولة القارية الأعرق في إفريقيا.

يُذكر أن الزمالك لم يحقق أي فوز في دور المجموعات ليحصد نقطتين فقط ويبقى في المركز الثالث خلف المولودية صاحب الـ8 نقاط والترجي التونسي المتصدر بـ10 نقاط.