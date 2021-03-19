قرعة الدوري الأوروبي.. اختبار سهل للنني ويونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أسفرت قرعة دوري ربع النهائي ونصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لموسم 2020 / 2021 ، والتي أجريت بمدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة عن مواجهات متوازنة.

وسيواجه آرسنال الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني نظيره سلافيا براغ التشيكي، فيما يلتقي مانشستر يونايتد مع غرناطة الإسباني، بجانب مواجهة مثيرة بين أياكس الهولندي وروما الإيطالي.

دور الثمانية (ربع النهائي) :

1- غرناطة الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي

2- أرسنال الإنجليزي × سلافيا براغ التشيكي

3- أياكس الهولندي × روما الإيطالي

4- دينامو زغرب الكرواتي × فياريال الإسباني

قبل النهائي :

الفائز من 1 × الفائز من 3

الفائز من 4 × الفائز من 2

وتقام مباريات جولة الذهاب لدور الثمانية (ربع النهائي) في الثامن من أبريل المقبل على ملاعب الأندية المذكورة أولا فيما تقام جولة الإياب في 15 من الشهر نفسه على ملاعب الفرق المنافسة.

وتقام مباراتا جولة الذهاب في الدور قبل النهائي 29 أبريل المقبل فيا تقام جولة الإياب في السادس من مايو المقبل.

وتقام المباراة النهائية لهذه النسخة من البطولة في 26 مايو المقبل بمدينة دانسك البولندية.