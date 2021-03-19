كاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي مولودية الجزائر وتوينجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بموعد مباراتي الفريق أمام مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال، قبل أن يستضيف توينجيت في الجولة السادسة والأخيرة.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي الزمالك بإقامة المباراة يوم السبت الموافق 3 إبريل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب "5 يوليو".

كما حدد "كاف" يوم 10 إبريل المقبل موعدا لمواجهة الزمالك وتوينجيت على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الزمالك للفوز بالمباراتين المتبقيتين وحصد الست نقاط من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لربع النهائي، بشرط خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في الجولة الأخيرة.

يُذكر أن الزمالك لم يحقق أي فوز في دور المجموعات ليحصد نقطتين فقط ويبقى في المركز الثالث خلف المولودية صاحب الـ8 نقاط والترجي التونسي المتصدر بـ10 نقاط، بينما يتذيل توينجيت الترتيب بنقطة وحيدة.