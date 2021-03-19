الأهلي يناقش ملفات التجديد للاعبيه عقب عودة الخطيب من الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا يوم الإثنين المقبل لحسم العديد وأبرزها ملف الانشاءات في مقر مدينة نصر والفرع الجديد بالتجمع الخامس.

وأكد مصدر بالأهلي في تصريحات لمصراوي أنه تم تحديد موعد لاجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد اكتمال الأعضاء بعودتهم من الخارج حيث يتواجد خالد مرتجي في دبي، وعاد قبل ساعات قليلة خالد الدرندلي أمين الصندوق من رحلة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية..

وغادر محمود الخطيب رئيس الأهلي إلى الغردقة مساء الخميس لقضاء أجازة خاصة هناك ومن المقرر أن يعود محمود الخطيب خلال بداية الأسبوع لقيادة العديد من الاجتماعات، على رأسها جلسة مع لجنة التخطيط لكرة القدم لحسم ملفات الفريق الأول وموقف التجديد للاعبيه عمرو السولية والتونسي علي معلول وصلاح محسن.