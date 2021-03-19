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الامارات | "قرعة الأبطال" تمنح محمد صلاح فرصة للانتقام من راموس.. وطريق النهائي يغريهما

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت قرعة ربع نهائي لكرة القدم اليوم عن مواجهة نارية بين وريال مدريد في مباراة تعيد ذكريات أليمة للنجم المصري محمد صلاح الذي عانى نفسيا في المواجهة التاريخية بينهما بنهائي نسخة 2018، حين فاز على ليفربول 3-1.

وشهدت هذه المباراة لحظة مؤثرة نفسيا ومعنويا لمحمد صلاح قبل خوض مونديال روسيا، حيث تعرض لإصابة خطيرة في الكتف بعد أن قام راموس بالتعرض له بقوة وجره من يده ليسقطه أرضا.

وخرج صلاح باكيا من المباراة في شوطها الأول، ما فتح الطريق على مصراعيه أمام مهاجمي الريال، حيث سجلوا ثلاثية كان منها هدف مميز جدا للولزي غاريث بيل، ما حسم اللقب الـ13 لريال مدريد، وهو آخر تتويج له في المسابقة حتى الآن.

وفي موسم سيء للفريقين، سيكون تركيز الريال وليفربول كثيرا على المسابقة الأوروبية، خاصة وأن الفائز منهما سيلتقي في نصف النهائي الفائز من مباراة تشلسي وبورتو، وهو أمر مقبول بالنسبة لهما، مقارنة بخريطة طريق الفرق الأخرى، حيث يلتقي الفائز من البايرن - سان جرمان مع الفائز من مباراة مان سيتي ودورتموند.

يذكر أن ريال مدريد مايزال مستمرا في الصراع على لقب "الليغا"، بينما ليفربول ودع كافة المسابقات المحلية في إنجلترا، ما سيجعل فرصة التتويج بالأبطال أمرا مذهلا بالنسبة للجميع في موسم للنسيان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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