الامارات | "قرعة الأبطال" تمنح محمد صلاح فرصة للانتقام من راموس.. وطريق النهائي يغريهما

شكرا لقرائتكم خبر عن "قرعة الأبطال" تمنح محمد صلاح فرصة للانتقام من راموس.. وطريق النهائي يغريهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم عن مواجهة نارية بين ليفربول وريال مدريد في مباراة تعيد ذكريات أليمة للنجم المصري محمد صلاح الذي عانى نفسيا في المواجهة التاريخية بينهما بنهائي نسخة 2018، حين فاز ريال مدريد على ليفربول 3-1.

وشهدت هذه المباراة لحظة مؤثرة نفسيا ومعنويا لمحمد صلاح قبل خوض مونديال روسيا، حيث تعرض لإصابة خطيرة في الكتف بعد أن قام راموس بالتعرض له بقوة وجره من يده ليسقطه أرضا.

وخرج صلاح باكيا من المباراة في شوطها الأول، ما فتح الطريق على مصراعيه أمام مهاجمي الريال، حيث سجلوا ثلاثية كان منها هدف مميز جدا للولزي غاريث بيل، ما حسم اللقب الـ13 لريال مدريد، وهو آخر تتويج له في المسابقة حتى الآن.

وفي موسم سيء للفريقين، سيكون تركيز الريال وليفربول كثيرا على المسابقة الأوروبية، خاصة وأن الفائز منهما سيلتقي في نصف النهائي الفائز من مباراة تشلسي وبورتو، وهو أمر مقبول بالنسبة لهما، مقارنة بخريطة طريق الفرق الأخرى، حيث يلتقي الفائز من البايرن - سان جرمان مع الفائز من مباراة مان سيتي ودورتموند.

يذكر أن ريال مدريد مايزال مستمرا في الصراع على لقب "الليغا"، بينما ليفربول ودع كافة المسابقات المحلية في إنجلترا، ما سيجعل فرصة التتويج بالأبطال أمرا مذهلا بالنسبة للجميع في موسم للنسيان.

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