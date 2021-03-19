الامارات | بالفيديو والصور: ضربة قاضية تفقد حارس مرمى وعيه.. ملعب أم حلبة؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور: ضربة قاضية تفقد حارس مرمى وعيه.. ملعب أم حلبة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد حارس مرمى نادي سلافيا براغ التشيكي أوندري كولار وعيه خلال مباراة فريقه أمام مضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، الخميس، في دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، إثر تلقيه ضربة بالقدم أصابت وجهه وتسببت له بجروح خطيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الخاص بإصابة كولار مصدومين مما تعرض له ومتأثرين بحجم الضرر الذي تركته قدم كيمار روفي مهاجم فريق رينجرز في وجهه.

يذكر أن الحكم أشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه كيمار بعد التدخل العنيف في وقت تم نقل الحارس إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانتهت المواجهة بفوز سلافيا براغ بهدفين دون رد وتأهله للدور المقبل مما خفف من وطأة الأزمة.

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