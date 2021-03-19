الامارات | عاجل.. قرعة ربع نهائي الأبطال تعيد ذكريات 2018 لليفربول والريال.. ومواجهة نارية لسان جرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قرعة ربع نهائي الأبطال تعيد ذكريات 2018 لليفربول والريال.. ومواجهة نارية لسان جرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي سحبت اليوم، عن مواجهات نارية للفرق الثمانية، لعل أبرزها، مواجهة ريال مدريد مع ليفربول، في إعادة ذكرى نهائي 2018، حين فاز الريال 3-1، بينما في المقابل سيتواجه البايرن مع سان جرمان في مباراة من العيار الثقيل.

أما في المباراة الثالثة فسيتواجه تشلسي مع بورتو البرتغالي، بينما لقاء في المتناول لمان سيتي أمام دورتموند الالماني. يذكر أن مباريات ربع النهائي ستقام بين 6 و7 أبريل المقبل ذهابا، بينما مباريات الإياب ستقام في 13 و14 من الشهر نفسه.

واللافت أنه من خلال خريطة القرعة حتى المباراة النهائية، فسيتواجه الفائز من لقاء سيتي ودورتموند، مع الفائز في مباراة البايرن وسان جرمان بنصف النهائي، بينما نصف النهائي الآخر يجمع الفائز من مباراة الريال وليفربول، مع الفائز من مباراة بورتو وتشلسي. يذكر أن الفرق التي تلعب على أرضها أولا في ذهاب ربع النهائي هي مان سيتي، وريال مدريد، والبايرن وبورتو.

نتائج قرعة دور الـ8:

مان سيتي - دورتموند ( 6 أبريل - 14 أبريل)

بورتو - تشلسي ( 6 أبريل - 14 أبريل)

ريال مدريد - ليفربول ( 7 أبريل - 13 أبريل)

بايرن ميونيخ - سان جرمان ( 7 أبريل - 13 أبريل)

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