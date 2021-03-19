شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق كأس الكاراتيه فى بورسعيد 1 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكاراتيه، موعد انطلاق بطولة كأس مصر، وتقرر إقامتها فى بورسعيد يومى 1 و2 أبريل المقبل، بمشاركة عدد كبير من الأندية والهيئات الرياضية .

وأطلق اتحاد الكاراتيه على البطولة اسم عبد المنعم البشبيشى، رئيس الاتحاد الراحل، تكريما لأسمه وتقديرا للجهود التى بذلها فى خدمة اللعبة ونشرها محليا وعالميا .

وتأتى المشاركة فى بطولة كأس مصر بعد أيام قليلة من مشاركة المنتخب فى بطولة الدورى العالمى التى أقيمت بتركيا، وحقق خلالها لاعبى المنتخب 6 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبية، وفضية، و4 برونزيات، عن طريق كلا من على الصاوى وفريال أشرف، ومحمد رمضان وريم سلامة، ومنتخبى الكاتا رجال وسيدات ، على الترتيب .

ولم يرجع الثلاثى ياسمين حمدى وفريال اشرف وسارة عاصم من تركيا ـ فى ظل إصابتهن بفيروس كورونا، وعزلهن فى أحد الفنادق، ويرافقهن أحمد الصاوى طبيب المنتخب .