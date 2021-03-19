شكرا لقرائتكم خبر عن أوسة عن عدم ضمه للمنتخب: أشعر بالظلم.. وأطالب الجهاز الفني بتفسير تجاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، اندهاشه من عدم تواجده في قائمة المنتخب الوطني الأول التي تستعد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر المقرر إقامتها يومي 25 و29 مارس الجاري بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وقال أوسة لـ"الخليج 365":"أشعر بظلم شديد لعدم اختياري، وليس من عادتي الحديث عن اختيارات فنية ولكن بآراء جميع المحللين والنقاد كان من المنتظر ضمي لصفوف المنتخب، وأرقامي أكبر دليل على ذلك ولن أهاجم أشخاصا في الجهاز الفني فلهم مني كل الدعم في المهمة القومية التي يعملون من أجلها، ولكن على الجهاز الفني توضيح أسباب عدم اختياري مثلما نقوم بدعمهم فعليهم أن يتبعون معنا أبسط الحقوق وهو معيار الشفافية".

وأوضح أوسة إنه يشعر بالظلم بعد العمل من خلال التدريبات صباحا ومساء من أجل تحقيق حلمه بالانضمام إلى المنتخب مرة ثانية، بعدما كان أحد أفراد الجيل التاريخي مع المعلم حسن شحاتة إلا إنه أكد إنه سيستمر في العطاء والعمل خاصة بعد الدعم الكبير الذي تلقاه من الجهاز الفني بوادي دجلة بعد علمهم بعدم اختيار لصفوف الفراعنة في المعسكر المقبل.