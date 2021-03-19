شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يحتفل بعيد ميلاد ابنته صوفيا: كل سنة وانتي نور عيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، بعيد ميلاد ابنته صوفيا، التي أكملت عامها الأول، ونشر السولية صور عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بابنتيه ليلى وصوفيا وعلق عليها "النهاردة صوفيا كملت سنة، كل سنة وانتي حبيبتي ونور عيني ويا رب دايما منورة حياتنا انتي وليلى ربنا ما يحرمني منكم أبداً ويبعد عنكم أي شر".

وانضم عمرو السولية إلى قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لمواجهة كينيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الأهلي بالفترة الماضية.

وبعد إعلان القائمة أمس، يرتدى عمرو السولية لاعب الأهلى شارة الكابتن فى المعسكر المقبل وفقا لمبدأ الأقدمية الذى يتبعه الجهاز الفنى للفراعنة فى هذه المرحلة.



عمرو السولية (1)



عمرو السولية (2)

وفى حال غياب عمرو السولية عن المباريات أو عدم مشاركته بشكل أساسى سيكون خليفته أحمد حجازى ومحمد الننى ومحمد صلاح على الترتيب، وفقا لمبدأ الأقدمية أيضا.

واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري 28 لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر ، يومي 25 و29 مارس الجاري، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت القائمة كلا من:محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هاني -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.