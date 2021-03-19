شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يكشف الخلطة السحرية لعودة الإسماعيلى للعهد الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمزة الجمل نجم الاسماعيلى الأسبق والمدير الفنى للإتحاد العمانى موقفه من ترشيح إيهاب جلال لتدريب الدراويش خلفاً للبوسنى دراجان يوفيتش الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه.

وقال حمزة الجمل فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:"جمهور الاسماعيلى يرشحنى دائماً لقيادة الفريق الأصفر ولن أدخل فى أية تفاصيل حول عدم إقدام الادارة على الاستعانة بجهودى ، وسعيد بثقة بجمهور الدراويش وبوعدهم أنى فى يوم من الايام هشيل هموهم وأرد الدين لهذا النادى الذى له فضل عليا لاعباً أو سواء فى الترشيح لتدريب الاسماعيلى ، وهذا دين فى رقبتى سأرده يوماً للقلعة الصفراء".

وأكمل :"درست فن انتشال المؤسسات الكروية وكيفية إعادة الثقة للاعبين ، الاسماعيلى يحتاج لحلول علمية سريعة لوضع النادى ، وقرار اقالة المدرب أو الاعتذار دليل على التخبط ، لو المدرب اعتذر كان المفترض لايقبل اعتذاره بإعتباره مرتبط بعقد مع النادى ، وإذا تمت إقالته فكيف تتخذ قرار إقالة مدرب وأنت غير مستعد بخطة بديلة".

وعن احتمالية تولى إيهاب جلال تدريب الاسماعيلى علق حمزة الجمل:" مدرب متميز ولكنه لن ينجح بمفرده، يجب أن نوفر له سبل النجاح ونسانده وندعمه لاعبين وإدارة وجمهور، يجب منحه كافة الصلاحيات حتى ينجح سواء فى اختيار جهازه المعاون والادارى بدون أى تدخل"

واعتذر البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلى عن استكمال مهتمة لقيادة الدراويش، حيث أعلن على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى أن البوسني دراجان يوفيتش تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار ضمن صفوف الدراويش.

وفى وقت سابق، كشف حمزة الجمل نجم النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق توليه مسئولية تدريب الاتحاد العمانى لمدة موسمين، وقال حمزة الجمل فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:"وقعت عقود تدريب الاتحاد العمانى منذ قليل، وأتمنى التوفيق فى رحلتى المقبلة بالدوري العمانى لتحقيق أمال وطموحات الفريق".

وسبق لحمزة الجمل تدريب أندية النصر وظفار العمانى ويحظى بإعجاب المسئولين فى سلطنة عمان بعدما حقق نتائج متميزة هناك.

وفى وقت سابق، أعلن نادى صحار العمانى فشل المفاوضات مع حمزة الجمل نجم الإسماعيلى الأسبق لتولى تدريب الفريق، وقال نادى صحار إن المفاوضات النهائية مع المدرب المصرى حمزة الجمل وصلت لطريق مسدود.

وقال نادى صحار فى بيان رسمي، "المدرب بعد وصوله فرض شروطا جديدة ورفض دخول السكن المعتمد له، وتم نقله لفندق بالولاية بصورة مؤقتة، بعد ذلك طلب العودة لبلاده، وسيتم التفاوض مع مدرب أوروبى لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة ".