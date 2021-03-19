شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجمون ارتبطت أسماؤهم بالانضمام للأهلى.. ميكويسونى آخرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو النادى الأهلى البحث عن تدعيم مركز المهاجم فى الموسم المقبل بعد طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بعدما عانى الأهلى من إهدار العديد من الفرص.

يأتى طلب موسيمانى فى ظل تذبذب مستوى مهاجمى الأهلى طوال الفترة الماضية، حتى أن الكونغولى والتر بواليا والذى تم التعاقد معه فى يناير الماضى لم يحل مشكلة المهاجم الصريح، بعدما لعب 13 مباراة بكل البطولات، اكتفى فيها بتسجيل هدف وحيد.

بالإضافة إلى تخبط المستوى الذى يلاحق مروان محسن وصلاح محسن، وإن كان محمد شريف هو النقطة الإيجابية فى خط هجوم الفريق، حيث سجل 6 أهداف فى 19 مباراة.

وهناك أكثر من مهاجم محلى وأفريقى فى الفترة الحالية دخلوا حسابات النادى الأهلى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفى هذا التقرير نستعرض أبرز 4 مهاجمين ارتبطوا بالنادى الأهلى..

حسام حسن

يقدم حسام حسن مهاجم سموحة، مستوى متميزا فى الموسم الحالى من الدورى المصرى مع الفريق السكندرى، حيث يعد هداف الدورى برصيد 8 أهداف، علما بأن محمد فرج عامر رئيس سموحة أعلن نيته الموافقة على رحيل اللاعب عقب نهاية الموسم الحالى.

ويسعى النادى السكندرى لتحقيق أكبر عائد مادى من بيع مهاجمه فى نهاية الموسم، فى ظل اهتمام الزمالك وبيراميدز أيضا بالحصول على خدماته.

شادى حسين

يعد شادى حسين مهاجم نادى سيراميكا أحد أكثر اللاعبين الذين نالوا اهتمامات بيتسو موسيمانى لبحث إمكانية ضمه للأهلى فى نهاية الموسم الجارى.

وظهر مهاجم سيراميكا بمستوى جيد خلال مباريات فريقه منذ صعوده الى الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف في 16 مباراة، لذلك طالب موسيمانى من جهازه المعاون متابعة شادى حسين في المباريات المقبلة للوقوف على مستواه بصورة أكبر قبل بحث التفاوض لضمه.

ميكويسونى

دخل الموزمبيقى لويس ميكويسوني، مهاجم فريق سيمبا التنزاني، وصاحب هدف فوز فريقه في شباك الأهلى بدورى أبطال أفريقيا، ضمن حسابات الفريق الأحمر، والذى بدأ يتابع اللاعب جيدا قبل بحث خطوات التقدم بعرض رسمي للنادي التنزاني لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعانى ميكويسوني من تهميش موسيماني، خلال فترة تواجدهما معا في صن داونز، حيث قرر إعارته 4 مرات، لكن مستوى اللاعب هذا الموسم، قد يجعل المدرب يغير قناعاته.

خاما بيليات

يراقب الأهلى خاما بيليات مهاجم كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، وذلك لمعرفة ما إذا كان سيصبح جديرا بالتفاوض على ضمه في الميركاتو المقبل.

وسبق لبيليات أن لعب تحت قيادة موسيماني عندما كان يتولى الأخير تدريب صن داونز، قبل رحيل اللاعب لصفوف كايزر تشيفز، وحصد مع صن داونز بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك، حينما كان يتولى موسيمانى تدريب الفريق.