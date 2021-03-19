شكرا لقرائتكم خبر عن هل اقنع الإسماعيلى مصر المقاصة بالتخلى عن إيهاب جلال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو الإسماعيلى فى إقناع نظرائهم فى مصر المقاصة بالموافقة على رحيل إيهاب جلال، رغم إعلان الفريق الفيومى رفضه التام الاستغناء عن جلال فى بيان رسمى أمس.

ووافقت اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة على أبو جريشة على منح إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة حال قدومه لتدريب الاسماعيلى، كافة الصلاحيات لتشكيل جهازه المعاون سواء فنياً أو إدارياً ضمن بنود التفاوض بين الطرفين لتولى جلال مسئولية تدريب الدراويش خلفا البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للفريق الأصفر، بعد اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه.

واعتذر البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلى عن استكمال مهتمة لقيادة الدراويش، حيث أعلن على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى أن البوسني دراجان يوفيتش تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار ضمن صفوف الدراويش.

وأضاف فى تصريحاته للموقع الرسمى "المدرب البوسني فضل عدم استكمال مهمته في ظل سوء التوفيق الملاحق للفريق رغم تقديم عروض جيدة بشهادة الجميع".

وأنهى فاكهة الكرة المصرية "أن المدير الفني قدم الشكر لمجلس إدارة النادى واللجنة الفنية على التعاون معه وتذليل أى عقبات واجهته فى المرحلة السابقة متمنيآ للنادى الإسماعيلي فيما هو قادم".

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 10 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.

حقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".