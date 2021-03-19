شكرا لقرائتكم خبر عن الرقم 3 تميمة حظ النادى الأهلى فى 7 مناسبات كروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الرقم ثلاثة هو تميمة حظ النادى الأهلى فى الفترة الأخيرة، بين الموسم الماضى والجارى، ليس على صعيد نتائج المباريات فقط، لكن على صعيد البطولات أيضاً والمراكز الدولية، الثلاثية الأخيرة التى حققها الأهلى هذا الموسم كانت أمام فريق فيتا كلوب الكونغولى، والتى فاز بها الأهلي خارج الديار ليضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا.

5 ثلاثيات أمام الفرق بالموسم الجارى

فاز الأهلى بـ5 ثلاثيات فى الموسم الجارى، كانت الأولى على حساب مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مستهل مشوار الدوري العام، قبل أن يفوز على غزل المحلة في المباراة التالية بثلاثية نظيفة، ثم هزم المقاولون بنتيجة 3/2 بعد ريمونتادا قوية، وتغلب على المريخ السوداني في مستهل مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بثلاثية أيضاً، قبل أن يكرر نفس النتيجة في الجولة الرابعة من دور المجموعات على حساب فيتا كلوب وعلى أرضه.

المركز الثالث في كأس العالم للأندية

حصد النادي الأهلي المركز الثالث في مونديال الأندية، ليتوج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ القلعة الحمراء، في أبرز إنجاز حققه نادٍ مصرى على الإطلاق، وكانت المباراة الفاصلة أمام بالميراس بطل أمريكا الجنوبية، قد انتهت بفوز الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3 / 2.

الثلاثية التاريخية

للمرة الثانية فى تاريخه، حقق فريق الأهلي الثلاثية التاريخية بالجمع بين ثلاثة ألقاب في موسم واحد وهي، الدوري العام وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، بعد أن سبق له تحقيق هذا الإنجاز في عام 2006، عندما فاز بلقب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، وفاز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي، وبلقب كأس مصر على حساب الزمالك.

ونجح الأهلي في إضافة إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته، بعدما توج بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في تاريخ النادي، وذلك عقب الفوز على طلائع الجيش والتتويج بلقب كأس مصر، وفاز الأهلى ببطولة الدورى الممتاز قبل 7 جولات من نهاية الموسم، بعدما أنهى البطولة وفي جعبته 89 نقطة، قبل أن يُتوج بدورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بعدما فاز عليه 2-1 في المباراة النهائية، وأتم الثلاثية الليلة بتتويجه بكأس مصر على حساب طلائع الجيش.

وتساوى الأهلي بذلك مع فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، اللذين حققا الثلاثية التاريخية مرتين في مسيرتيهما أيضًا، إذ حققها برشلونة في عامي 2009 و2015، بينما حققها البايرن في عامي 2013 و2020.