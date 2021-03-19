شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يتسلح بسجل خالٍ من الهزائم مع الفراعنة قبل استئناف التصفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الانتقادات الكثيرة التى وجهت إلى الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، فور توليه مسئولية الفراعنة، فى 20 سبتمبر عام 2019، إلا أن البدرى رد فى المستطيل الأخضر على منتقديه، ليخوض سلسلة خالية من الهزائم مع المنتخب الوطنى حتى الآن وقبل استئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

البداية كانت بمباراة بتسوانا ونجح المنتخب الوطنى تحت قيادة حسام البدرى فى الفوز بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على ليبريا بذت النتيجة، وكان التعادل مع كينيا بهدف لمثله ثم التعادل سلبياً مع جزر القمر سبباً فى توجيه أسهم النقد صوب الجهاز الفنى للمنتخب.

واستعاد الفراعنة توازنهم بالفوز على توجو بهدف نظيف فى مباراة الذهاب، ثم الفوز فى لقاء الإياب خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم غياب عناصر مهمة عن المنتخب مصل محمد صلاح ومحمد النني بعد إصابتهما بكورونا قبل تلك المباراة.

وبلغ إجمالى مباريات منتخب مصر مع حسام البدرى 6 مباريات، فاز الفراعنة فى 4 مباريات وتعادلوا فى مباراتين، وسجل لاعبو المنتخب مع البدرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط.

قائمة منتخب مصر التى أعلنها الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى ضمت 28 لاعبا استعدادا لمعسكر الإعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وجاءت القائمة كالتالى: محمد الشناوى - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر فى حراسة المرمى، محمد هانى - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم فى الدفاع، محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد- حمدى فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى أفشة فى الوسط، مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف فى الهجوم.