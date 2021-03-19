شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يطلب عودة أحمد حجازى بعد مباراة المنتخب مع كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية بعض التطورات فى موقف أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة السعودي، وفرص تواجده في مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا، فى ظل إجراءات الحجر الصحى المتبعة فى السعودية للحد من فيروس كورونا المستجد.

وطلب اتحاد جدة السعودي من اتحاد الكرة وإدارة المنتخب الوطنى، مشاركة اللاعب في لقاء كينيا فقط يوم 25 مارس الجارى، حتى يتمكن من العودة للسعودية والخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما بحسب إجراءات السفر الخاصة بالوافدين من مصر إلى السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويحاول اتحاد الكرة حاليا التوصل لاتفاق بمشاركة اللاعب في المباراتين قبل العودة إلى السعودية وهو ما لم يتم حسمه.