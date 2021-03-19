شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يطلب عودة أحمد حجازى بعد مباراة المنتخب مع كينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية بعض التطورات فى موقف أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة السعودي، وفرص تواجده في مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا، فى ظل إجراءات الحجر الصحى المتبعة فى السعودية للحد من فيروس كورونا المستجد.
وطلب اتحاد جدة السعودي من اتحاد الكرة وإدارة المنتخب الوطنى، مشاركة اللاعب في لقاء كينيا فقط يوم 25 مارس الجارى، حتى يتمكن من العودة للسعودية والخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما بحسب إجراءات السفر الخاصة بالوافدين من مصر إلى السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ويحاول اتحاد الكرة حاليا التوصل لاتفاق بمشاركة اللاعب في المباراتين قبل العودة إلى السعودية وهو ما لم يتم حسمه.
وضمت القائمة كلا من:
محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر
محمد هاني -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف
ويبدأ المنتخب الوطني معسكره المغلق، يوم الأحد 21 مارس الجارين ويؤدي تدريباته بالقاهرة حتي موعد سفره علي متن طائرة خاصة يوم 23 من الشهر الجاري.