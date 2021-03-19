شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مهاجم الأهلي يعترف بعدم الإلتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية "كواليس" يتم الكشف عن بعضها، فيما يبقّى كثير منها سرا لا يعلم عنه أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصات التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

اعترف هاني العجيزي مهاجم الأهلي السابق إنه لم يكن مُلتزماً بنسبة 100 % خلال تواجده في الأهلي ، موضحاً إنه لم يجد من يدعمه ويوجه له النصائح باستمرار خلال التجربة الأهلاوية.

وقال هاني العجيزي: لو كنت مُلتزماً بشكل أكثر لتغيّر وضعي للأفضل في الأهلي.. لكني لم أكن في قمة التركيز كما أنني تأثرت سلباً بالشهرة والنجومية حلال وجودي في القلعة الحمراء.

وقال العجيزي في تصريحات تلفزيونية سابقة: " لعبت للأهلي وعمري 22 سنة، وانسجمت مع أسماء كبيرة ونجوم.

وتابع : الفريق كان يضم نجوما كبارا وقتها بقيمة تريكة وبركات ومتعب، وهذا له دور أيضاً في عدم مشاركتي أساسياً مع الفريق.

وأضاف: "مانويل جوزيه كانت له استراتيجية غريبة بعض الشىء، وهي عدم ضمان المشاركة عندما تؤدي بشكل جيد، وقد واجهني سوء حظ، حيث تعرضت لإصابة طويلة في الحوض.

وقال العجيزي إنه كان يتعاطى حقن موضعية لكي يشارك في التدريبات، وكنت يظهر بشكل جيد في التمرين وعندما يصل المنزل يشعر بالإصابة".

وأردف: "طلبت الخروج للإعارة للاتحاد السكندري، وأديت 6 شهور معهم بشكل جيد، وعودتي كانت في وجود حسام البدري المدير الفني للأهلي، أفكر في العودة للعب مرة أخرى".

وواصل: "إذا عاد بي الزمن وأنا في الأهلي، سألتزم خارج الملعب وداخله، ولم أكن ملتزما خارج الملعب بنسبة 100%، ولم أجد من يمنحني النصيحة، والشهرة أثرت علي بالسلب".