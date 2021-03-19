شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مستفيدين من رحلة الأهلى فى الكونغو.. موسيمانى فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق الأهلى مضيفه فيتا كلوب الكونغولى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلى فى المباراة كل من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 و78 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.

فوز الأهلى على فيتا كلوب منح الفريق أكثر من رقم مميز أهمها الفوز الأول فى الأراضى الكونغولية للفرق المصرية، كما أعاد للأهلى فرصة التأهل كمتصدر للمجموعة حال الفوز بالمباراتين المقبلتين أمام المريخ السودانى وسيمبا التنزانى.

ونستعرض فى هذا التقرير أبرز 5 مستفيدين من رحلة الكونغو..

أول هؤلاء المستفيدين هو الجنوب أفريقى موسيمانى الذى تعرض لبعض الانتقادات الفترة الماضية، خاصة بعد التعادل مع فيتا كلوب 2 /2 فى القاهرة والفوز غير المقنع على الإسماعيلى فى الدورى، وظهور الفريق بمستوى ضعيف ما أثار مخاوف الجماهير.

لكن جاء الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة والمستوى المميز الذى أدى به الفريق فى رحلة الكونغو رفع أسهم موسيمانى ومنحه الثقة من جديد للتأهل كمتصدر للمجموعة.

محمد شريف

أحد أهم المستدفين من الرحلة، بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه بالإضافة إلى مواصلة التهديف، بعدما نجح فى التسجيل فى شباك فيتا كلوب ذهابا وإيابا، ما يؤكد جدارته بقيادة هجوم الأهلى، خاصة بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسى منذ التعاقد مع والتر بواليا.

طاهر محمد طاهر

واصل طاهر محمد طاهر أداءه الإيجابى مع الأهلى، خاصة أنه شارك في 4 مباريات فقط في دوري أبطال أفريقيا، استطاع خلالها تسجيل هدفين، مما يؤكد أنه صفقة رابحة للأحمر، ولولا الإصابات التي تفاجئ لاعب المقاولون السابق كان حجز مكانا أساسيا في تشكيل موسيمانى، خاصة في ظل شخصية وقدرات اللاعب في الملعب.

خطف ياسر إبراهيم الأضواء بالمستوى المميز أمام فيتا كلوب وحافظ على نظافة شباك الفريق من كل هجمات الفريق الكونغولى، واستحق عن جدارة أن يكون أفضل لاعب في مباراة الأهلى وفيتا، ليؤكد أنه في الموعد دائما حينما يحتاجه الفريق.

محمد مجدى قفشة

قدم محمد مجدى قفشة مباراة رائعة أمام فيتا بفضل تمريراته المميزة ومهاراته التي ظهرت في أكثر من موقف، خاصة في لقطة هدفه الرائع الذى مهد الطرق لأهم ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعات، بعد المرور بمهاراة رائعة وتسديدة تسكن شباك الفريق الكونغولى.