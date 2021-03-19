صلاح يواجه الريال.. نهائيان مبكران في قرعة نارية لدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أُجريت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية لتسفر عن مواجهات قوية مرتقبة ونهائيين مبكرين.

وأسفرت القرعة عن وقوع ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه المصري محمد صلاح في مواجهة ريال مدريد الإسباني، في لقاء مكرر لنهائي نسخة 2018 التي تُوج به الفريق الملكي.

كما اصطدم بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في لقاء مكرر لنهائي النسخة الماضية 2019/2020.

وجاءت مواجهات ربع النهائي (دور الثمانية) كالتالي:

المباراة الأولى: مانشستر سيتي الإنجليزي × بوروسيا دورتموند الألماني.

المباراة الثانية: بورتو البرتغالي × تشيلسي الإنجليزي.

المباراة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني × باريس سان جيرمان الفرنسي.

المباراة الرابعة: ريال مدريد الإسباني × ليفربول الإنجليزي.

**الفرق المذكورة أولا ستخوض مباراة الذهاب على ملعبها، فيما تقام جولة الإياب على ملاعب الفرق المنافسة.

مواجهتا نصف النهائي:

1- الفائز من المباراة الثالثة (بايرن ميونيخ × باريس سان جيرمان) × الفائز من المباراة الأولى (مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند).

2- الفائز من المباراة الرابعة (ريال مدريد × ليفربول) × الفائز من المباراة (بورتو × تشيلسي).

المباراة النهائية:

الفائز من مباراة نصف النهائي الأولى سيكون الفريق المضيف للمباراة بطريقة افتراضية.

مواعيد المباريات

ربع النهائي

جولة الذهاب: 6/7 إبريل.

جولة الإياب: 13/14 إبريل.

نصف النهائي

جولة الذهاب: 27/28 إبريل.

جولة الإياب: 4/5 مايو.

المباراة النهائية

السبت 29 مايو (استاد أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية).