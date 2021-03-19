رابطة الدوري الألماني تخطط لإجراء فحوص كورونا يوميا في أندية البوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة أن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم تعتزم تعزيز التدابير الاحترازية من خلال تكثيف فحوص الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وتخطط الرابطة لفرض إجراء فحوص المسحات السريعة على لاعبي ومسؤولي الدوري الألماني (بوندسليجا) ودوري الدرجة الثانية في كل يوم تجمع، وذلك إلى جانب فحوص "بي.سي.آر" التي تجرى مرتين في الأسبوع، وذلك تأكيدا لما ذكرته صحيفة "بيلد" في وقت سابق.

ويبدو أن ذلك يأتي كرد فعل من الرابطة بعد تزايد عدد حالات الإصابة بالعدوى في كرة القدم الاحترافية، وهو ما أدى إلى تأجيل عدة مباريات في دوري الدرجة الثانية.

ويخضع فريقا هولشاين كيل وهانوفر حاليا للحجر الصحي، كما خضع فريق يان ريجينسبورج للحجر مؤخرا.