الاتحاد الألماني يرحب بعودة حضور المشجعين للمدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رحب الاتحاد الألماني لكرة القدم بعودة الجماهير المرتقبة غدا السبت في مباراة بدوري الدرجة الثالثة، لكنه أبدى في الوقت نفسه مشاعر مختلطة.

وأعلنت السلطات المحلية أمس الخميس السماح بحضور 777 مشجعا في مباراة هانزا روستوك أمام ضيفه هاليشر في المرحلة الــ29 من دوري الدرجة الثالثة الألماني.

وقال بيتر فريموث نائي رئيس الاتحاد الألماني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة :"الاتحاد يشعر بالسعادة بشكل عام إزاء أي مباراة يسمح فيها بحضور الجماهير. لكنني أشعر بالحزن أيضا لأن الكثيرين لا يمتلكون فرصة إشباع شغفهم ولعب كرة القدم في أندية الهواة."

وجرى السماح بحضور المشجعين في المباريات في بعض المناطق مع بداية الموسم، لكن تقرر بعدها إقامة المباريات بدون جماهير كما توقفت منافسات هواة كرة القدم بشكل كامل في الخريف وسط تزايد حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وتعد مباراة الغد بين هانزا روستوك وهاليشر، أول مباراة تشهد حضور جماهير في ظل البروتوكول الصارم الذي تشهده ألمانيا.

ويشترط للحضور أن يكون المشجع من حاملي التذاكر الموسمية وأن يكون من مواطني المدينة الساحلية المطلة على بحر البلطيق، وستجرى المسحات السريعة قبل دخول الاستاد كما سيشترط على المشجعين ارتداء الكمامة داخل الاستاد مع الالتزام بالتباعد الجسدي واستخدام تطبيق الكتروني لتتبع الاختلاط.

وقال فريموث إن الاختبار الذي تحمله مباراة الغد قد يساعد في تكوين نظرة أكثر وضوحا وصقل المفاهيم الحالية، مشيرا أيضا إلى أنه وفقا للبحث، فإن خطر انتقال العدوى يكون منخفضا في مباريات الهواة.

وقال فريموث :"من الضروري أن نهدف للتعامل أكبر قدر من الذكاء مع الوباء فيما يتعلق بالحياة اليومية. هذا لا ينطبق فقط على المتفرجين وإنما على ممارسي رياضة الهواة، وإمكانية ممارسة الرياضة بنشاط مع الالتزام بمفاهيم النظافة."