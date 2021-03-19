دي روسي ينضم للجهاز الفني لمنتخب إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

انضم النجم الدولي الإيطالي المعتزل دانييلي دي روسي إلى الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي بقيادة المدرب روبرتو مانشيني قبل انطلاق حملة المنتخب (الأزوري) بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم في قطر عام 2022.

وقال دي روسي اليوم الخميس "فخور ببدء هذه المسيرة الجديدة مع المنتخب الوطني. أود أن أشكر كل من رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييل جرافينا والمدرب مانشيني على ثقتهما وإتاحة الفرصة لي".

وأضاف دي روسي "سيكون من المثير العودة إلى معسكر منتخب إيطاليا، وهو ما يعني بالنسبة لي العودة إلى المنزل والعثور على العديد من زملائي وأصدقائي السابقين في الفريق سواء من الموظفين أو المجموعة، لا أطيق الانتظار لبدء العمل".

وتستهل إيطاليا مسيرتها في المجموعة الثالثة بتصفيات مونديال قطر، بمواجهة ضيفتها أيرلندا الشمالية يوم الخميس المقبل، فيما تحل ضيفا على منتخبي بلغاريا وليتوانيا يومي 28 و 31 آذار/مارس الحالي على الترتيب.

وبلغ المنتخب الإيطالي نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، كما صعد أيضا للدور قبل النهائي ببطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الحالية.

وأمضى دي روسي /37 عاما/، مسيرته الكروية في فريق روما الإيطالي، وتوج بكأس العالم مع منتخب إيطاليا عام 2006 في ألمانيا، وساهم في حصول المنتخب الأزرق على المركز الثاني في (يورو 2012)، علما بأنه سجل 21 هدفا خلال 117 مباراة دولية خاضها مع المنتخب الإيطالي.