كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُسحب ظهر اليوم الجمعة في نيون السويسرية قرعة الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الثمانية.

واكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي البطولة الأقوى في أوروبا مساء الأربعاء بتأهل تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي.

ونستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن القرعة المرتقبة:

متى وأين يتم السحب؟

تجرى القرعة يوم الجمعة 19 مارس في نيون السويسرية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.

وتنقل القرعة على قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة.

وسيبدأ البث المباشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا".

من هي الفرق المتأهلة؟

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

تشيلسي (إنجلترا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

ليفربول (إنجلترا)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

بورتو (البرتغال)

ريال مدريد (إسبانيا)

كيف تجرى القرعة؟

القرعة ستكون مفتوحة لجميع المواجهات، حيث من الممكن أن يلتقي فريقان من نفس الدولة وجها لوجه.

وسيتم ترقيم مواجهات الدور ربع النهائي من 1 إلى 4 من أجل تحديد قرعة نصف النهائي التي تليها، والقرعة ستحدد صاحب الأرض في مباراة الذهاب.

كما سيتم إجراء قرعة لتحديد الجانب "المضيف" في المباراة النهائية لأسباب إدارية.

متى تقام المباريات؟

الدور ربع النهائي

مباريات الذهاب: 6/7 إبريل.

مباريات الإياب: 13/14 إبريل.

الدور نصف النهائي

مباراتا الذهاب: 27/28 إبريل.

مباراتا الإياب: 4/5 مايو.

المباراة النهائية

السبت 29 مايو (استاد أتاتورك الأولمبي، إسطنبول).