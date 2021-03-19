بث مباشر | مشاهدة مباراة العربي وخيطان في الدوري الكويتي stc

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “العربي وخيطان” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 19-3-2021 ضمن الجولة التاسعة من الدوري الكويتي stc.

ينقل بث المباشر مباراة “العربي وخيطان” على قناة الكويت الرياضية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، بصوت المعلق الكويتي “طارق الملا”.

وتقام مواجهة العربي وخيطان على استاد صباح السالم، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية والكويت، 15:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت جرينتش.

حقق نادي العربي فوزه الرابع تواليًا على حساب فريق “ساحل” في الجولة الماضية من الدوري الكويتي stc، كأطول سلسلة انتصارات لفريق في المسابقة المحلية هذا الموسم بعد مرور 8 جولات.

ويتصدر العربي جدول ترتيب الدوري الكويتي stc وفي رصيده 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، انتصر في 6 مناسبات، وتعادل في مباراتين، ولم يتعرض للخسارة بعد، وسجل لاعبوه 16 هدفًا، ودخل مرماه 7.

في المقابل، لم يتذوق فريق خيطان طعم الانتصار بعد في هذا الموسم الجاري من الدوري الكويتي stc، حيث حقق 3 تعادلات، وتلقى 5 هزائم.

ويتذيل خيطان ترتيب الدوري وفي رصيده 3 نقاط، ويفصله 4 نقاط عن الخروج من منطقة الهبوط “الأمان”، والتي يحتلها فريق الشباب.