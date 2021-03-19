بث مباشر | نتائج قرعة دور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا 2021/2020

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لنتائج قرعة دور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا 2021/2020، المقرر إقامتها في مدينة نيون السويسرية، ظهر اليوم الجمعة 19 مارس 2021.

وتبدأ مراسم قرعة دور ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا 2021/2020 في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:00 ظهرًا بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل القرعة في بث مباشر عبر قناة بين سبورت الاخبارية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، كما تنقل عبر قنوات سكاي سبورتس البريطانية، وبي تي سبورت، وكانال بلس.

ويختلف نظام قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا عن باقي مراحل البطولة، حيث تسمح بمواجهة فريقين من نفس البلد لبعضهما البعض، وتسمح كذلك بمواجهة فريقين سبق لهما اللعب معًا في دور المجموعات، بالتالي فإن التوقعات مفتوحة على جميع الاحتمالات في غياب التصنيفات.

وستقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 6 و7 أبريل، بينما تقام مباريات الإياب يومي 13 و14 من نفس الشهر.

ويرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تقليص الفترة بين المباريات لإنهاء موسم 2021/2020 في أسرع وقت ممكن كي تستعد المنتخبات لبطولة يورو 2020 المؤجلة حتى بداية يونيو 2021.

وستقام مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 27 و28 أبريل، على أن تقام مباراتي الإياب في الأسبوع التالي يومي 4 و5 مايو.

قرعة دوري ابطال اوروبا

مدينة نيون (سويسرا)

دور ربع النهائي 2021/2020 (دور 8)

تبدأ 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش