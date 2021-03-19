شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عصام لاعب البنك الأهلي يعلن تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عصام صانع ألعاب المقاولون العرب السابق والبنك الأهلي حالياً، تعافيه من فيروس كورونا، وذلك بعد قضاء 13 يوماً في العزل الصحي، وكتب عصام عبر حسابه الشخصي على انستجرام " نتيجة مسحتي جاءت سلبية بعد 13 ليلة في العزل ابقوا أمنين الحوار ليس سهلاً".



محمد عصام

وقرر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 3 أيام، عقب خسارة الفريق أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز، وذلك بسبب التوقف لتجمع المنتخب الوطنى.

ويدرس مسئولو البنك الاهلى نقل مباريات الفريق إلى ملعب بتروسبورت بمنطقة التجمع الخامس خلال المرحلة المقبلة، عقب خوض اللقاءات الماضية على ملعب المقاولون العرب واتحاد الشرطة الرياضى.

وكان الاتحاد السكندرى حقق فوزا مهما على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وارتقى فريق الاتحاد السكندرى للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.