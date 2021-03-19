شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يحجز مكانه في قائمة الزمالك بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت عودة مصطفى فتحى لاعب وسط فريق الكرة بالزمالك المعار لنادى سموحة إلى فريقه الأبيض مع بداية الموسم المقبل، بعد المستوي المتميز الذى ظهر عليه مع الفريق السكندري منذ إعارته في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضى، ومن خلالها اقتحم قائمة المنتخب الوطنى في معسكر مارس الذى سوف ينطلق الأحد المقبل .

الجهاز الفني للزمالك يتابع لاعبى الفريق المعارين في فرق الدورى الممتاز، وفي مقدمتهم المتميزين الذين يقدمون أداء طيبا مع فرقهم من أجل تحديد مصيرهم للعودة إلى صفوف الفريق الأبيض من جديد، لتدعيم صفوف الفريق قبل التفاوض مع أي من الصفقات التي يحتاجها النادى .

يعتبر مصطفى فتحى من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أحمد سامى المدير الفني لسموحة في المباريات، خاصة أنه يتميز بالسرعة والمهارة وأيضا يهدد مرمى المنافسين في كل مباراة ، حتي أنه أحرز 5 أهداف مع سموحة منذ يناير وهى نسبة تهديفية جيدة ، بالإضافة لصناعته لعدد من الأهداف لزملائه خاصة حسام حسن وأحمد سيد عبد القادر .

تمسك مصطفى فتحى بالرحيل من الزمالك على سبيل الإعارة في يناير الماضي، بسبب تراجع مستواه في فترة تواجده في القلعة البيضاء والذي يعود لغيابه عن المشاركة بسبب الإصابة و وجود تخمة من اللاعبين في نفس مركزه

وكان مصطفى فتحي شارك في 148 مباراة في مسيرته مع الزمالك في مختلف البطولات الدورى وكأس مصر والسوبر المحلى ودورى ابطال أفريقيا و الكونفدرالية، ونجح في تسجيل 24 هدف وصناعة العديد من الأهداف لزملائه خلال مسيرته مع الفريق الأبيض.