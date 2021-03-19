شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على"كابتن" المنتخب بعد استبعاد عبد الله السعيد من قائمة مباراتى كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، عبد الله السعيد لاعب بيراميدز و"كابتن المنتخب"، من المعسكر المقبل استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و 29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

وبعد إعلان القائمة أمس، يرتدى عمرو السولية لاعب الأهلى شارة الكابتن فى المعسكر المقبل وفقا لمبدأ الأقدمية الذى يتبعه الجهاز الفنى للفراعنة فى هذه المرحلة.

وفى حال غياب عمرو السولية عن المباريات أو عدم مشاركته بشكل أساسى سيكون خليفته أحمد حجازى ومحمد الننى ومحمد صلاح على الترتيب، وفقا لمبدأ الأقدمية أيضا.

وإختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري 28 لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر ، يومي 25 و29 مارس الجاري، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت القائمة كلا من:محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هاني -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.

ويبدأ المنتخب الوطني معسكره المغلق، يوم الأحد 21 مارس الجاري.. ويؤدي فريقنا تدريباته بالقاهرة حتي موعد سفره علي متن طائرة خاصة يوم 23 من الشهر الجاري.