شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على معلول في رحلة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات بالدولي على معلول المتواجد حالياً في بلاده للاطمئنان عليه، بعدما سافر إلى هناك قبل أيام لزيارة أسرته والاطمئنان بعد تجدد إصابته.

ويغيب على معلول عن مباريات وتدريبات الأهلي منذ إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الماضي بكأس العالم للأندية بقطر.

وكان على معلول قاب قوسين أو أدنى من العودة لتدريبات الفريق، وأعلن الجهاز الفني جاهزية الظهير الدولي التونس للسفر مع بعثة الأهلي مؤخراً للكونغو لخوض مباراة فيتا كلوب، لكن إصابة على معلول تجددت قبل سفر الاهلي للكونغو بساعات قليلة، ليعلن الجهاز الطبي للفريق حاجة اللاعب فترة أخرى تصل شهراً للتعافي من الإصابة بعدما تجددت آلام العضلة الخلفية.

ووافق الأهلي على سفر على معلول إلى تونس منذ أيام للاطمئنان على أسرته وأهله بجانب عرض نفسه على طبيب منتخب تونس ، وخرج على معلول من قائمة منتخب تونس بعد تجدد إصابته رغم أنه عنصراً أساسياً في قائمة نسور قرطاج دائماً.

وسيلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الليبي يوم 25 مارس، ثم يستضيف نظيره غينيا الاستوائية على ملعب "رادس" يوم 28 من الشهر نفسه في تصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.