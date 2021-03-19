شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يتوجه لعمان الأحد ويدخل الحجر الصحى استعداداً لقيادة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر حمزة الجمل نجم الإسماعيلى الأسبق القاهرة الأحد المقبل، متوجهاً لعمان لقيادة فريقه الجديد "الاتحاد العمانى"، وقال حمزة الجمل فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" سوف أتوجه لعمان الأحد المقبل لأدخل حجر صحى لمدة أسبوع وفى حالة سلبية مسحة كورونا لى سأقود تدريبات الفريق العمانى بداية من الأثنين المقبل".

وكشف حمزة الجمل توليه مسئولية تدريب الاتحاد العمانى لمدة موسمين، قائلا:"وقعت عقود تدريب الاتحاد العمانى منذ قليل، وأتمنى التوفيق فى رحلتى المقبلة بالدوري العمانى لتحقيق أمال وطموحات الفريق".

وسبق لحمزة الجمل تدريب أندية النصر وظفار العمانى ويحظى بإعجاب المسئولين فى سلطنة عمان بعدما حقق نتائج متميزة هناك.

وفى وقت سابق، أعلن نادى صحار العمانى فشل المفاوضات مع حمزة الجمل نجم الإسماعيلى الأسبق لتولى تدريب الفريق، وقال نادى صحار إن المفاوضات النهائية مع المدرب المصرى حمزة الجمل وصلت لطريق مسدود.

وقال نادى صحار فى بيان رسمي، "المدرب بعد وصوله فرض شروطا جديدة ورفض دخول السكن المعتمد له، وتم نقله لفندق بالولاية بصورة مؤقتة، بعد ذلك طلب العودة لبلاده، وسيتم التفاوض مع مدرب أوروبى لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة ".