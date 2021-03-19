شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة عن تعيين إيهاب جلال مدرباً للدراويش: وصلنا لمرحلة متقدمة بالمفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للنادى الاسماعيلى أن ناديه وصل لمراحل متقدمة فى مفاوضاته مع إيهاب جلال لتولى مسئولية تدريب الفريق الأصفر، وقال أبو جريشة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" دخلنا فى مفاوضات متقدمة مع إيهاب جلال، ولكن أتحفظ على ذكر كل التفاصيل، وسوف نعلن عن مدرب الاسماعيلى خلال مدة بسيطة".

وعن رحيل دراجان يوفيتش قال على أبو جريشة :" رجل جنتلمان طلب عقد جلسة معنا، وأبلغنا أنه غير محظوظ مع الاسماعيلى لعب مباريات كثيرة وواجه سوء توفيق لذا فضل الاعتذار ووافقنا لتنفيذ رغبته".

ومنح مجلس الاسماعيلى، اللجنة الفنية للدراويش برئاسة على أبو جريشة صلاحيات للتفاوض مع إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة لقيادة الفريق الأصفر خلفاً ليوفيتش حتى يستطيع بداية فترة إعداد مع الاسماعيلى خلال فترة توقف الدوري بسبب الاجندة الدولية.

وجاء تعادل فريقا طلائع الجيش والإسماعيلى، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدورى المصرى على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، ليزيد من أوجاع الدراويش الذى بات لا يعرف الفوز فى الإيجيبشن ليج طيلة 10 مباريات كاملة، وافتتح التونسي فخر الدين بن يوسف التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عمرو جمال النتيجة في الدقيقة 21، ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الرابع عشر بينما الإسماعيلى فى المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدورى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها 3 أبريل المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة الـ17 لمسابقة الدوري الممتاز.