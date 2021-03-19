شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يواصل العمل يومى الجمعة و السبت استعدادا لبطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم، استمرار العمل بالاتحاد اليوم الجمعة وغدا السبت، دون الحصول على راحة أسبوعية، فى ظل الاستعداد لبطولة الجمهورية، التى تنطلق الشهر المقبل .

وجاء قرار فتح الاتحاد خلال الـ 48 ساعة، لتلقى الأوراق والمستندات الخاصة بإشتراك الأندية في بطولة الجمهورية للأندية المقبلة، وإكمال أى أوراق تخص مشاركة الأندية فى البطولة، سواء قوائم اللاعبين أو غيره من تفاصيل الاشتراك فى البطولة .

وانتهى اتحاد التايكوندو خلال الأسبوع الجارى من المشاركة فى منافسات بطولتى بلغاريا و تركيا ، ضمن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو، و التى تأهل لها الرباعى هداية ملاك و سيف عيسى، ونور حسين، وعبد الرحمن وائل.

وشهدت الساعات الماضية إعلان سيف عيسى لاعب المنتخب عبر صفحته الشحصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، البحث عن راع له ، قبل الاستعداد للاولمبياد ليتمكن من المشاركة فى معسكرات داخلية وخارجية ، و بطولات دولية وودية .