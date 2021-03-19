شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب المغرب يوضح أسباب استبعاد بدر بانون من قائمة أسود الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة الفريق استعدادا للمعسكر المقبل وشهدت غياب بدر بانون لاعب الأهلي وأشرف بنشرقي وحميد أحداد لاعبَي نادي الزمالك .

واعترف خاليلوزيتش بأن بدر بانون مدافع الأهلي المصري كان قريبا من القائمة لكنه فضّل ضم سفيان شاكلا في النهاية .

وقال خاليلوزيتش في المؤتمر الصحفي نقلاً عن راديو مارس المغربي: «كنت قريباً من استدعاء بدر بانون لقائمة المنتخب».

وأوضح: «بانون يقدم مستوى جيدا مع فريقه وأداء قويا في المباريات الماضية، ولكن فضلت اختيار سفيان شاكلا بسبب البنية الجسمانية ومستواه الفني في الدوري الإسباني».

ويلعب شاكلا مع فريق خيتافي في الدوري الإسباني، وضم خاليلوزيتش رباعي قلب الدفاع غانم سايس وسفيان شاكلا وزهير فضال ونايف أكرد .

فيما لم ينضم الثنائي بدر بانون وسامي مايي في قائمة خاليلوزيتش، ويلعب منتخب المغرب آخر مباراتين في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا أمام منتخبي موريتانيا وبورندي يومي 26 و30 مارس الجاري.

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط من 4 مباريات وتفصله نقطة واحدة عن التأهل بشكل رسمي.