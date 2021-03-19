شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوعد اللاعبين بعقوبات مالية فى حالة عدم الالتزام خلال الأجازة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تحذيره لاعبيه بالالتزام خلال الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 5 أيام، عقب الفوز على فريق فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف نظيفة والتي أقيمت الثلاثاء الماضي، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، و طالبهم بضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وضرورة الحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم خلال فترة الإجازة .

وتوقد عبد الحفيظ بفرض عقوبات مغلظة على المخالفين للتعليمات ، وطالبهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الخاصة بفيروس كورونا والابتعاد عن أي تجمعات أو الخروج في أماكن مزدحمة تضم تجمعات كبيرة، وهو ما قد يعرضهم للإصابة بفيروس كورونا .

وشدد مدير الكرة على اللاعبين بأن الحفاظ على سلامتهم في الفترة الحالية، جزء من عملهم وارتباطهم بالنادي، خاصة أن الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية لأي لاعب سيُكلف الفريق الكثير، لا سيما في ظل ارتباطات الفريق المختلفة على المستوى المحلي والأفريقي، مطالبًا الجميع بالالتزام بالحجر الصحي قدر الإمكان للحفاظ على سلامتهم .

كما حذر مدير الكرة بالأهلي الثنائي النيجيري جونيور أجايي ووالتر بواليا الذي سافر إلى الكونغو، بعدما غادرًا إلى بلادهما لقضاء إجازتهما رفقة أسرهما، بأهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية بشكل مستمر، ومحاولة حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أن الفريق مُقبل على مباريات هامة في البطولة الأفريقية والمحلية عقب الإنتهاء من التوقف الدولي الحالي .

ومنح الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، لاعبيه راحة لمدة خمسة أيام عقب مباراة فيتا كلوب، وينتظر أن يعود الفريق للتدريبات يوم 23 مارس الجاري لبدء الاستعداد للمرحلة المقبلة.