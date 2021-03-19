شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يفاجئ الأهلى بطلب جديد فى تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلب على معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلى من الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، تمديد إجازته فى تونس لرغبته فى متابعة إصابته مع طبيب منتخب تونس الذى أجرى فحوصات طبية عليه عقب وصوله مؤخراً.

ويتواصل الجهاز الطبي بفريق الأهلي مع نظيره في منتخب تونس لمتابعة معلول لاستكمال فترة التأهيل بعد تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية، للاطمئنان على برنامج علاج اللاعب وموعد عودته للملاعب.

وفضل معلول السفر إلى تونس للعلاج تحت إشراف سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي، بعد تجدد إصابته، واستمرار غيابه عن الملاعب وعن المشاركة مع فريقه ومنتخب بلاده، لغيابه مدة 40 يوما منذ المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتعرض علي معلول للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ولا يزال يغيب عن صفوف فريقه حتى الآن.

وتجددت إصابة اللاعب قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات الأفريقي، ليتأكد غياب اللاعب من 3 إلى 4 أسابيع أخرى.