شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب إنجلترا يطالب تطعيم اللاعبين بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، إلى تطعيم اللاعبين ضد فيروس كورونا إذ يخاطرون بصحتهم باللعب والسفر.



وتلقى أكثر من نصف أعداد كبار السن الجرعة الأولى من التطعيم في إنجلترا بعد وضع العاملين في مجال الصحة وكبار السن والمعرضين للخطر كأولوية.

وقال ساوثجيت: «برنامج التطعيم في إنجلترا كان مذهلاوتقريبا كل المعرضين للخطر تلقوا الجرعة الأولى».

وأضاف: «وجهة نظري أننا اقتربنا من فكرة أنه من المقبول أن يكون الرياضيون المحترفون في القائمة».

وتابع: «نطالبهم بمواصلة اللعب، ويجب عليهم الخضوع للحجر الصحي عند عودتهم من ظروف معينة، إنهم يخاطرون بالعودة إلى عائلاتهم وأغلبهم أصيب بالمرض لأنهم يعملون.

وأكمل: «لا أقول إنه يجب وضعهم قبل العاملين المهمين أو المدرسين لكننا اقتربنا من فكرة أنه من المقبول حصولهم على التطعيم. في الحقيقة كرة القدم تستطيع توفير المال لهيئة الصحة العامة بشراء التطعيم وتوزيعه.

وتلعب إنجلترا ضد سان مارينو في افتتاح تصفيات كأس العالم 2022 في 25 مارس الجارى وتواجه ألبانيا بعد ذلك بثلاثة أيام ثم بولندا في 31 مارس.