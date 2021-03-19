شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باتشيكو : 3 لاعبين بالزمالك اعتذروا للمدرب البرتغالي بسبب طريقة رحيله عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فجر شريف فاروق وكيل أعمال جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الكروي الاول بنادي الزمالكر مفاجاة بقيام 3 لاعبين من لاعبي الزمالك بالتواصل مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق قبل رحيله.

وأكد فاروق أن الثلاثي أبدي للمدير الفني استيائهم عن الطريقة اللي رحل بها وقال أن محمود شيكابالا و محمود الونش وإمام عاشور تواصلوا مع باتشيكو قبل رحيله وأكدوا على تقديرهم واحترامهم له وتأسفوا له علي طريقة رحيله .

وكشف وكيل أعمال البرتغالي جيمي، إن المدرب حدد 4 أسماء لضمهم هم حسام حسن أو محمود وادي أو جون إيبوكا أو باسم مرسي ولم يطلب التعاقد مع مروان حمدي أو سيف الدين الجزيري .