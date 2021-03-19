شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة زيزو فى مباراة الزمالك والترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على حالة أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأبيض بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق أمام الترجي التونسي التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة.

وأكد مصدر بجهاز الزمالك أن إصابة زيزو بسيطة عقب سقوطه على يده في مباراة الترجي في لعبة مشتركة مع أحد لاعبى الفريق التونسي، وشعر بألم في الكتف، ولكن لم يكن مؤثر عليه وسيخوض التدريبات بشكل طبيعي.

كان الزمالك تعرض للخسارة أمام الترجي بهدف نظيف في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ليأزم موقفه في الصعود لدور الثمانية حيث تجمد رصيده عن نقطتين ويحتاج للفوز على مولودية الجزائر في الجزائر، وأيضا تونجيث السنغالى في القاهرة شرط أن يخسر المولودية في الجولة الأخيرة امام الترجي ليصعد الزمالك عن طريق المواجهات المباشرة حيث سبق وان تعادلا الفريقين في الجولة الاولي بالقاهرة بدون أهداف.

أحمد سيد زيزو سينضم لصفوف المنتخب الوطنى في معسكره الذى سوف ينطلق خلال الساعات المقبلة، بعد أن تم اختياره من جانب حسام البدرى المدير الفني للفراعنة استعدادا لمبارتيى كينيا وجزر القمر المقرر لها يومي 25 و29 من مارس الجاري وسيخضع زيزو لفحوصات طبية في معسكر المنتخب للأطمئنان عليه بصور أفضل قبل نزوله المران الأول.